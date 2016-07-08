Порошенко й Ердоган домовились про засідання у Києві Стратегічної ради високого рівня

Про це йшлося під час зустрічі глав держав на полях саміту НАТО у Варшаві, повідомили у прес-службі Порошенка.

«Було досягнуто домовленості про проведення у Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням президентів України та Туреччини. Глави держав доручили міністрам закордонних справ підготувати його», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Порошенко висловив вдячність турецькій стороні за нещодавнє рішення про збільшення строку безвізового перебування громадян України в Туреччині з 60 до 90 днів протягом 180-денного періоду.

У цьому контексті президент Туреччини відзначив зростання кількості українських туристів.