Туреччина збільшила термін безвізового перебування для громадян України

Рішення, прийняте Кабінетом міністрів Туреччини про збільшення терміну безвізового перебування для громадян України на території Туреччини з 60 до 90 діб опубліковано в офіційному урядовому віснику Resmi Gazete.

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В рішенны Міністерства закордонних справ на підставі 18-ї статті, датованому 27 травня, зазначено, що загальний термін перебування громадян України на території Туреччини збільшений з 60 до 90 днів протягом 180 днів з дати в'їзду.

Нагадаємо, 1 серпня 2012 року Туреччина скасувала візовий режим для громадян України. З тих пір українці могли в'їжджати на територію Туреччини без візи на термін перебування до 60 днів, за умови, що загальний термін перебування на території Туреччини не перевищуватиме 90 днів протягом шести місяців з дати першого в'їзду.