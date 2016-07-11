Луценко призначив собі ще одного заступника

Заступником генерального прокурора України призначено Анжелу Стрижевську.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури. Раніше Стрижевська була начальником управління реформ та забезпечення якості роботи ГПУ. Читайте такожОперація "Бурштин": Луценко відсторонив прокурора Рівненщини від посади (фото, відео)Нагадаємо, 30 травня Луценко призначив своїм першим заступником народного депутата Дмитра Сторожука. Також наказом генерального прокурора на посаду заступника очільника ГПУ призначено Євгена Єніна.

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