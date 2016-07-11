У МЗС розповіли про анонсовану Порошенком "дорожню карту" виконання Мінських угод

Вони стосуються припинення вогню, відведення російських військ, важкої зброї, найманців РФ, доступу місії ОБСЄ до усього Донбасу, включно з кордоном, та забезпечення безпеки перед виборами, під час виборів та після виборів на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільному брифінгу з єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнесом Ганом, заступником генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Хельгою Шмідт та представниками МЗС країн «Східного партнерства» сьогодні у Києві.

За словами Клімкіна, зустріч у форматі «Велика п’ятірка + Україна» у Варшаві була присвячена тому, як примусити Росію виконувати виконувати Мінські домовленості. Питання полягає у відсутності з боку Росії будь-яких реальних кроків у сфері безпеки, зазначив міністр.

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«Тому логіка «дорожньої карти», яку ми хочемо спільно створити, полягає у необхідності чітко визначити послідовність кроків, у першу чергу послідовність кроків у сфері безпеки, вони стосуються як припинення вогню, так і відведення російських військ, важкої зброї, найманців», - заявив Клімкін.

«Дозволу для спостережної місії ОБСЄ ефективно контролювати територію Донбасу, відповідно до мандату місії, і, звичайно, неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, і питання, яким чином забезпечити безпеку перед виборами, під час виборів і після виборів до того моменту, як нормальне життя реально повернеться до Донбасу», - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня президент Петро Порошенко у Варшаві за результатами зустрічі у форматі "Велика п'ятірка + Україна" в рамках саміту НАТО заявив, що "Велика п'ятірка" з Україною розроблять «дорожню карту» для забезпечення безпеки на сході України.