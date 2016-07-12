Парубій: Рада якнайшвидше ратифікує Угоду про створення зони вільної торгівлі з Канадою

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України.

«Для мене дуже важливо, що підтримка, яку ви надаєте, є спільним розумінням тих подій, які були в Україні, і це не є тільки агресія Путіна проти України, це агресія Путіна проти усього вільного світу, проти всіх країн, які гарантували безпеку, які гарантували світ без смертей, це виклик всій системі безпеки, на якій трималась післявоєнна Європа та весь світ» - сказав Парубій.

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Він також висловив вдячність за фінансову, гуманітарну та політичну допомогу, яка надається Україні і висловив задоволення підписанням Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою. «Я дуже радий що в ці дні підписано Угоду про вільну торгівлю, і я хочу вам пообіцяти, що український Парламент якнайшвидше її ратифікує, це буде для нас дуже знаковим та важливим святом», - зазначив Парубій.

Сторони під час розмови торкнулися теми можливої лібералізації візового режиму між двома країнами.

Говорячи про ситуацію на Донбасі, Парубій наголосив, що «ми стоїмо на сторожі не тільки нашої країни, але й на сторожі усього вільного світу». Він висловив вдячність за те, що «весь цей період Канада була поруч, весь цей період ми відчували найпотужнішу та найбільшу підтримку від Канади».

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При цьому голова Верховної Ради запевнив, що Україна є надійним, перспективним і привабливим союзником для Канади, «я вважаю що Україна і Канада мають дуже багато спільного і в теперішній історії, і в майбутньому».

Він позитивно оцінив навчання канадських і українських військових, які проходять спільні навчання на Яворівському полігоні і подякував за допомогу, висловивши упевненість, що «вони здобувають необхідні знання, а українське військо отримує велику матеріальну підтримку».

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив своєю чергою, що для Канади важливо вибудовувати зв’язки з Україною у різних напрямках і сферах. Він звернув увагу на необхідність зміцнення економічного партнерства. Він побажав українському парламенту «бути відданим справі отримання найкращих результатів у ході проведення реформ».

Трюдо заявив, що Канада послідовно підтримуватиме Україну у збереженні суверенітету і територіальної цілісності.