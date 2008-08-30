Визнання Південної Осетії і Абхазії підтвердило необхідність НАТО

Визнання Росією незалежності Південної Осетії і Абхазії підтверджує необхідність існування НАТО як військово-політичного блоку, заявив у п`ятницю посол США при Північноатлантичному альянсі Курт Волкер.

"Це дуже серйозний крок для європейської безпеки, і це нагадуванням, чому є важливим НАТО. Це нагадування, чому ми, члени трансатлантичного демократичного співтовариства, повинні збиратися разом для обговорення наслідків подібного роду подій і спільно вжити дії", - йдеться у відеозаяві посла США, яке надійшло до РІА “Новости”.

Волкер назвав миротворчу операцію Росії та визнання Південної Осетії таким, що "викликає занепокоєння, однією з найбільш значущих подій для європейської безпеки з часу закінчення "холодної війни".