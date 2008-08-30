Путін: казати, що наступна мета Росії Крим – це провокація

Росія визнає кордони України і говорити про те, що її метою може бути Крим - провокаційно, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін.

Під час інтерв`ю німецькій телекомпанії ARD прем`єру було поставлене запитання, чи можуть стати "наступною метою" Москви Крим і Севастополь як база російського флоту.

"Крим не є ніякою спірною територією... Росія давно визнала кордони сьогоднішньої України. Ми по суті закінчили загалом і в цілому наші переговори про кордони... Питання про якісь подібні цілі для Росії, вважаю, віддає провокаційним сенсом", - сказав Путін.

"У нас не було і тут (у Південній Осетії) ніякої мети. Тому, вважаю, говорити про якусь наступну мету некоректно", - додав прем`єр.

"Там, усередині суспільства, в Криму, відбуваються складні процеси. Там проблеми кримських татар, українського населення, російського населення, взагалі слов`янського населення. Але це внутрішньополітична проблема самої України. Маємо договір з Україною щодо перебування нашого флоту до 2017 року, і ми керуватимемося цією угодою", - сказав Путін.