У "Народному фронті" наполягають на голосуванні щодо спецконфіскації у четвер

Про це заявив голова фракції Максим Бурбак.

"На своєму учорашньому засіданні наша фракція одностайно вирішила, що український парламент має бути максимально ефективний. Ми переконані в тому, що неприпустимо блокувати вищий законодавчий орган своєї країни під час війни", - заявив депутат.

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Максим Бурбак звернув увагу, що у парламенті лишаються нерозглянутими законопроекти щодо посилення оборони, стабілізації фінансової системи, продовження кредитування від МВФ та запровадження санкцій проти Росії.

"Наша фракція наполягає на голосуванні за законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича у четвер. А до четверга пропонуємо розглянути максимальну кількість законопроектів, що мають гарантовану підтримку залу. І "Народний фронт" готовий до цієї роботи", - підкреслив Бурбак.