У "Народному фронті" наполягають на голосуванні щодо спецконфіскації у четвер
Фракція "Народний фронт" наполягає, аби Верховна Рада провела ефективний сесійний тиждень і ухвалювала необхідні законопроекти для стабілізації економіки та посилення оборони.
Про це заявив голова фракції Максим Бурбак.
"На своєму учорашньому засіданні наша фракція одностайно вирішила, що український парламент має бути максимально ефективний. Ми переконані в тому, що неприпустимо блокувати вищий законодавчий орган своєї країни під час війни", - заявив депутат.
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Максим Бурбак звернув увагу, що у парламенті лишаються нерозглянутими законопроекти щодо посилення оборони, стабілізації фінансової системи, продовження кредитування від МВФ та запровадження санкцій проти Росії.
"Наша фракція наполягає на голосуванні за законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича у четвер. А до четверга пропонуємо розглянути максимальну кількість законопроектів, що мають гарантовану підтримку залу. І "Народний фронт" готовий до цієї роботи", - підкреслив Бурбак.