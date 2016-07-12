The Wall Street Journal прогнозує, що після саміту у Польщі НАТО буде з Росією на межі

Про це йдеться у статті політичного оглядача The Wall Street Journal Джуліана Барнса, передає Ліга.Новости.

Лідерам Північноатлантичного альянсу, вважає автор, "доведеться пояснити свої дії в безпосередній близькості від РФ тим, хто засідає у Кремлі". Саме для цього завтра, 13 липня, представники блоку зустрінуться з послом РФ при НАТО Олександром Грушком.

Крім головного болю з тим, як і де розгорнути війська в Польщі та країнах Балтії, Альянсу потрібно вирішити інші нагальні проблеми, однією з яких є розробка нових схем більш тісного співробітництва з ЄС в центральному Середземномор'ї, а також створення цілісного чорноморського флоту НАТО.

Новий командувач сил Альянсу в Європі Кертіс Скапарротті отримав від лідерів Заходу завдання переформатувати сили блоку під стримування загрози з боку РФ і привести їх у стан, коли реагування на загрозу відбувається практично миттєво - без катастрофічного зволікання. Також американський генерал буде контролювати розробку "запобіжних механізмів" для того, щоб випадково і ненавмисно "не вляпатися" у конфлікт з Кремлем, і ламати голову над тим, як зібрати у купу і зробити ефективними мультинаціональні батальйони на східній межі блоку.

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Як будуть розвиватися відносини НАТО з Москвою, буде залежати від "поведінки росіян у найближчі місяці" і наявності у президента РФ Володимира Путіна бажання залишити у спокої Україну. Таку думку, пише Wall Street Journal, висловила екс-глава Держдепу США Мадлен Олбрайт, яка провела у Варшаві кілька зустрічей з чиновниками і військовими експертами. Вона вважає, що Путін підвищив напругу у відносинах з Альянсом, щоб замаскувати російські економічні проблеми.

"Коли у твоєї країни справи йдуть погано, потрібні зовнішні вороги", - коротко пояснила поведінку кремлівського лідера Олбрайт, висловивши побоювання, що "впоратися з російськими провокаторами буде непросто".

Найжахливіший сценарій, якого Вашингтон побоюється, передбачає ескалацію конфлікту на тлі якогось непорозуміння в регіоні, де зосереджена велика кількість наземних, повітряних і морських сил сторін. Таке вже було за часів холодної війни, зазначає автор статті, навіть якщо лідери НАТО постійно запевняють у тому, що "неможливо повернутися" до умов того історичного періоду. А ось деякі чиновники все ж побоюються, що подібні стрес-інциденти дуже ймовірні, пише видання.

Раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у зв'язку з самітом НАТО у Варшаві заявила, що Альянс концентрує свої зусилля на «стримуванні» неіснуючої «загрози зі Сходу».