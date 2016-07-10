МЗС Росії про саміт НАТО: альянс концентрує зусилля на "стримування" неіснуючої "загрози зі Сходу"

Північноатлантичний альянс концентрує свої зусилля на «стримуванні» неіснуючої «загрози зі Сходу».

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Про це сказано в коментарі офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової у зв'язку з самітом НАТО у Варшаві. Документ розміщений на сайті МЗС РФ.

«Російська сторона уважно вивчає рішення проведеного 8-9 липня в польській столиці саміту Північноатлантичного альянсу.

Однак навіть первинний аналіз підсумків зустрічі показує, що НАТО продовжує існувати в якомусь військово-політичному «задзеркаллі». Всупереч об'єктивним інтересам підтримання миру і стабільності в Європі, необхідності поєднання потенціалів всіх відповідальних міжнародних гравців у протидії реальним, а не надуманим викликам сучасності, альянс концентрує свої зусилля на «стримуванні» неіснуючої «загрози зі Сходу»», - заявила Захарова.

За її словами, «вражаючий дисбаланс у зміцненні натовських флангів на тлі безпрецедентних масштабів терористичної небезпеки, що виходить з південного напрямку, свідчить про дедалі очевидніший відрив політики блоку від дійсно насущних потреб щодо захисту та гарантування безпеки громадян держав-членів НАТО».

На її думку, в Північноатлантичному альянсі намагаються «демонізувати» РФ.

«Спроби ж «демонізації» Росії з метою виправдання кроків у сфері військового будівництва, відволікання уваги від деструктивної ролі альянсу та його окремих союзників у провокуванні криз і підтримці вогнищ напруженості в різних регіонах світу, набувають зовсім гіпертрофованої форми», - сказала Захарова.

При цьому, за її словами, «як і раніше, свідомо ігноруються довгострокові негативні наслідки і ризики для всієї системи євроатлантичної безпеки, що виникають у результаті цілеспрямованих дій Вашингтона і Брюсселя щодо зміни існуючого балансу сил, у т. ч. форсованої реалізації протиракетних планів США/НАТО в Європі».

Разом з тим Захарова заявила, що РФ очікує докладних роз'яснень представників альянсу щодо натовських посилень по всіх «азимутах» у ході чергового засідання Ради Росія-НАТО на рівні постійних представників, яке має відбутися 13 липня.

Як повідомляв УНІАН, у Варшаві 8-9 липня відбувся саміт НАТО.

У підсумковій декларації саміту союзники висловилися за поглиблення співпраці НАТО з партнерами в регіонах Чорного і Балтійського морів і на Західних Балканах.

У документі також зазначено, що НАТО не є загрозою для будь-якої країни.

"У цьому дусі ми залишаємося готовими до змістовного діалогу з Росією", - наголошується в документі.

Лідери країн-членів НАТО наголосили, що продовжуватимуть шукати конструктивні відносини з РФ, "коли дії Росії зроблять це можливим".