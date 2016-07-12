Депутат Чорноморської міськради, на якого скоїли замах, пов'язує його зі своїми заявами про СБУ

Про це УНІАН повідомили в Одеській обласній організації "Батьківщина" з посиланням на заяву Бугайчука.

Повідомляється, що депутат по п'ятницях Бугайчук веде на одному з місцевих телеканалів програму "Вечір у Чорноморську", під час якої неодноразово робив "викривальні заяви" проти влади.

Напад на себе представник "Батьківщини" пов'язує з останнім виходом в ефір.

"Минулої п'ятниці я розповів про кримінальні схеми СБУ, як вона діє спільно з наркоторговцями. Після цього на мене напали", - заявив Бугайчук.

За його словами, інцидент стався вчора близько 22:00 біля його будинку, куди він повертався разом з дружиною і донькою.

Як зазначив Бугайчук, йому прострелили обидві ноги і стегна, також є кілька дотичних поранень.

"Стріляли з травматичної зброї. Зашили рани, зараз перебуваю на амбулаторному лікуванні. Дитина й дружина пошкоджень не дістали, але вони - в шоковому стані", - розповів депутат.

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За його словами, на місці події співробітники поліції знайшли 9 гільз. Постраждалий вважає, що пострілів було більше, і припускає, що стріляли з двох або трьох пістолетів.

Він стверджує, що раніше йому неодноразово погрожували невідомі, і молоді люди з автомобіля вели за ним стеження. Зі слів Бугайчука, зловмисники кілька разів намагалися на нього напасти.

"Оскільки я ніколи не пересувався сам - мене супроводжували хлопці з поліції громадської безпеки, у них це не вдавалося... Я вийшов в ефір з таким розгромним матеріалом, замовник, очевидно, наказав їм зробити це - напасти на мене, дружину й доньку", - зазначив Бугайчук.

Він також повідомив, що раніше подавав заяви в поліцію, зокрема про підпал особистого автомобіля "коктейлями Молотова", але правоохоронці нібито цю подію не розслідували.

"ВО "Батьківщина" закликає правоохоронні органи негайно знайти нападників, притягнути їх до відповідальності й припинити тиск криміналу на депутатів ВО "Батьківщина" у Чорноморській міській раді", - зазначили в облорганізації.

Партія розцінює напад на Бугайчука як політичну розправу.

Нагадаємо, за фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).