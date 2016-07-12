Депутат Чорноморської міськради, на якого скоїли замах, пов'язує його зі своїми заявами про СБУ
Депутат Чорноморської міської ради (Одеська область) від ВО "Батьківщина" Василь Бугайчук пов'язує замах на своє життя зі своїми заявами проти Служби безпеки України, зробленими на місцевому телебаченні.
Про це УНІАН повідомили в Одеській обласній організації "Батьківщина" з посиланням на заяву Бугайчука.
Повідомляється, що депутат по п'ятницях Бугайчук веде на одному з місцевих телеканалів програму "Вечір у Чорноморську", під час якої неодноразово робив "викривальні заяви" проти влади.
Напад на себе представник "Батьківщини" пов'язує з останнім виходом в ефір.
"Минулої п'ятниці я розповів про кримінальні схеми СБУ, як вона діє спільно з наркоторговцями. Після цього на мене напали", - заявив Бугайчук.
За його словами, інцидент стався вчора близько 22:00 біля його будинку, куди він повертався разом з дружиною і донькою.
Як зазначив Бугайчук, йому прострелили обидві ноги і стегна, також є кілька дотичних поранень.
"Стріляли з травматичної зброї. Зашили рани, зараз перебуваю на амбулаторному лікуванні. Дитина й дружина пошкоджень не дістали, але вони - в шоковому стані", - розповів депутат.
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За його словами, на місці події співробітники поліції знайшли 9 гільз. Постраждалий вважає, що пострілів було більше, і припускає, що стріляли з двох або трьох пістолетів.
Він стверджує, що раніше йому неодноразово погрожували невідомі, і молоді люди з автомобіля вели за ним стеження. Зі слів Бугайчука, зловмисники кілька разів намагалися на нього напасти.
"Оскільки я ніколи не пересувався сам - мене супроводжували хлопці з поліції громадської безпеки, у них це не вдавалося... Я вийшов в ефір з таким розгромним матеріалом, замовник, очевидно, наказав їм зробити це - напасти на мене, дружину й доньку", - зазначив Бугайчук.
Він також повідомив, що раніше подавав заяви в поліцію, зокрема про підпал особистого автомобіля "коктейлями Молотова", але правоохоронці нібито цю подію не розслідували.
"ВО "Батьківщина" закликає правоохоронні органи негайно знайти нападників, притягнути їх до відповідальності й припинити тиск криміналу на депутатів ВО "Батьківщина" у Чорноморській міській раді", - зазначили в облорганізації.
Партія розцінює напад на Бугайчука як політичну розправу.
Нагадаємо, за фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).