Невідомі обстріляли голову фракції "Батьківщина" у Чорноморській міськраді

Як повідомила УНІАН співробітник відділу комунікацій Головного управління поліції в Одеській області, 11 липня о 22:40 до Чорноморського відділу поліції надійшло повідомлення депутата міськради 1982 року народження, про те, що того ж вечора, близько 22:30, двоє невідомих кілька разів вистрілили в його бік.

Напад стався біля бару «Мангал» у Чорноморську.

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Двоє невстановлених осіб здійснили кілька пострілів (попередньо з травматичної зброї) в його бік, після чого втекли на автомобілі Daewoo Lanos.

В результаті депутат дістав поранення ноги і був доставлений до лікарні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

За деякими даними, під час замаху Бугайчук був із сім'єю – дружиною і дитиною, які не постраждали.

Також про напад на Бугайчука повідомив на засіданні Верховної Ради нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько.

За словами Крулька, на Бугайчука напали біля його будинку, коли він повертався з дружиною додому. На думку Крулька, що напад скоєно з політичних мотивів.

«Це політичний напад у зв'язку з його політичною позицією через те, що він бореться з корупцією серед владних структур, яка процвітає на місці, через те, що він бореться з наркомафією, котра заполонила все місто Чорноморськ», - заявив Кулько.

За словами депутата, це вже не перший напад на Бугайчука.

«Так діяла Партія регіонів, коли нападала на Василя Бугайчука під час Революції Гідності, так, на жаль, і зараз діє вже нова влада проти “Батьківщини”, намагаючись залякати наших депутатів», - наголосив Крулько.

Крулько вимагає від Національної поліції, щоб вона знайшла винних у скоєнні цього злочину.

Він також наголосив на вимозі, щоб Генпрокуратура взяла розслідування цієї справи під особистий контроль.

Крулько закликав парламент згуртуватися довкола того, щоб «припинилися напади на опозиційну партію «Батьківщина» і на її представників на місцях.