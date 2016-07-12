На сайтах російської розвідки і служби охорони з'явилася Конституція РФ без згадки про Крим

Ось так стаття 65, де перераховані регіони, виглядає на сайті СЗР, передає Медуза:

А ось так на сайті Кремля:

Конституція без анексованого Криму також розміщена на сайтах Рахункової палати Росії, Головного управління МВС з питань міграції та регіональних управлінь Слідчого комітету.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року.