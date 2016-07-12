Від імені українського віце-прем'єра з євроінтеграції поширюють фейкову заяву щодо Волинської трагедії

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Поляки з їхнім Аушвіцем та Треблінкою мають бути останніми, хто звинувачує нас в геноциді", - йдеться в повідомленні, яке поширили на фейковій сторінці Климпуш-Цинцадзе у Twitter .

Читайте такожРада готує відповідь на заклик Сенату Польщі визнати Волинську трагедію геноцидом

"З огляду на те, що цей фейк активно поширюється на російських ресурсах (а саме звідти підхоплений, на жаль, і на польські), то нескладно здогадатися, хто за цим стоїть і кому вигідно сварити нас з поляками", - написала віце-прем'єр на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня Сенат Сейму Польщі закликав визнати Волинську трагедію геноцидом, "скоєним українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої".