У Канаді заявили, що їхній прем'єр-міністр Трюдо вражений офіційним візитом до України

Про це ТСН заявила міністр із міжнародної торгівлі Канади Христя Фрілянд.

"Ви знаєте, що прем'єр-міністр давно підтримує Україну. Коли ми були в опозиції, ми підтримували Україну. Ми бачимо українське питання для Канади не партизанським. Я вважаю, що є підтримка всіх політичних партій. Але я бачу, що за останні два дні, які прем'єр-міністр був в Україні (і це не вперше, але вперше як прем'єр-міністр), Україна справила на нього надзвичайне враження. Він дуже глибоко зрозумів на душевному рівні дві речі: по-перше, які українські цінності важливі. До якої міри цей конфлікт, який Україна переживає зараз, про демократичні цінності, права людини, багатокультурність. Він це справді зрозумів і бачив на власні очі. Це його дуже вразило", - зазначила Фрілянд.

За словами міністра, Трюдо зрозумів також, якими тяжкими є умови, в яких перебуває Україна.

"Україні зараз треба воювати на два фронти: на воєнному і на фронті реформ. Він це дійсно бачив своїми очима і я також. Ми дуже оцінюємо ту роботу, яку робить український уряд, але в першу чергу суспільство, українська громада", - додала міністр Фрілянд.

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При цьому відповідаючи на запитання про побоювання українців, що після приходу лібералів до влади у Канаді новий уряд піде на співпрацю з Росією, Фрілянд заявила: "Наш прем'єр-міністр дуже чітко, не один раз казав в Канаді і в Україні, що ми підтримуємо Україну. Що ми підтримували в минулому, що ми підтримуємо тепер, і що ми будемо підтримувати в майбутньому. І це абсолютно чітка наша позиція. Є одна зміна: ми вважаємо, що важливо, щоб були якісь контакти на урядовому рівні між Канадою і Росією. Що можна розмовляти з Росією. Але не потрібно це розуміти як пом’якшення нашої позиції. Я би сказала, навпаки", - констатувала вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Канада підписали угоду про зону вільної торгівлі, переговори щодо якої тривали шість років. У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі очікують, що зона вільної торгівлі буде передбачати зняття торговельних обмежень та повне скасування торговельних мит на основні групи товарів протягом пільгового періоду 3-7 років. Зокрема, відразу після вступу в силу скасовуються торгові мита на рибу, зернові, вина, соки, хлібобулочні вироби, а також на одяг, металопродукцію, комплектуючі та електротехніку. Протягом 3-7 років скасовуються мита на ряд агропродукції, а також будівельні матеріали, продукцію машинобудування, включаючи комплектуючі до літаків, автомобілі і трактори. Документ дає можливість українським і канадським компаніям брати участь у державних закупівлях обох країн.