Яценюк не впевнений, що ВР вирішить хоча б частину проблем

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що впродвж третьої сесії парламенту вдасться вирішити хоча б частину проблем, які існують на сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і комітетів ВР.

«Хотілося б сподіватися на те, що протягом цього політичного сезону хоча б частина цих проблем буде знята, але впевненості такої немає», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що на сьогодні більше 300 питань готові до розгляду парламентом. Першочерговим питанням, наголосив голова ВР, має стати ухвалення низки документів щодо підвищення престижності шахтарської праці, регулювання вугільного сектора. Крім того, зазначив він, першочерговим питанням має стати внесення змін до державного бюджету на 2008 рік і розгляд проекту державного бюджету на 2009 рік.

Як нагадав А.ЯЦЕНЮК, Бюджетний кодекс передбачає, що до 15 вересня уряд має подати проект держбюджету на наступний рік.

Крім того, парламент має приділити увагу блоку законопроектів щодо агропромислового комплексу і законопроектам, які пов’язані зі вступом України до Світової організації торгівлі. «Але, відверто кажучи, я не ідеалізую ситуацію, ту, яка буде відбуватися в українському парламенті», - сказав він.

За словами голови ВР, усі ці завдання можуть бути реалізовані лише у випадку, якщо буде вирішено ряд політичних питань. «Я сподіваюся на керівників фракцій і на кожного народного депутата щодо того, як ми будемо працювати», - додав А.ЯЦЕНЮК.