Сьогодні нардепи стають до праці

Сьогодні відкривається третя сесія Верховної Ради України VI скликання.

Учора під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій і груп парламенту було вирішено, що сьогодні ВР першим питанням заслухає виступ Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Крім того, на засіданні Погоджувальної ради була досягнута домовленість щодо розгляду питання про події на Кавказі, а також пакету законопроектів щодо підвищення престижу шахтарської праці.

Також парламент планує сьогодні розглянути питання обрання віце-спікерів.