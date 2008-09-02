Литвин пообіцяв закидати Верховну Раду гноєм

Литвин вважає, що Ющенко має виступити в парламенті з аналізом ситуації в країні

Київ. 2 вересня. УНІАН. Лідер фракції Блоку Литвина у Верховній Раді Володимир ЛИТВИН вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має виступити у парламенті з аналізом ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЛИТВИН також зазначив, що необхідно визначити основні засади внутрішньої і зовнішньої політики держави, ухваливши відповідний закон.

За його словами, сьогодні втретє «соратники президента» не дали можливості виступити В.ЮЩЕНКУ у парламенті. Депутат вважає причиною цього образу представників БЮТ «через звинувачення прем’єр-міністра в державній зраді з боку соратників Президента».

За його словами, у квітні була заява з 10 пунктів щодо звинувачень В.ЮЩЕНКА у зраді, а тепер оголошено заяву з 11 пунктів, де у зраді звинувачується прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Така влада Україні потрібна? Можливо для такої влади треба замінити народ?», - заявив В.ЛИТВИН. Він наголосив, що «перелицювавши залу» (йдеться про ремонт, зроблений у сесійній залу парламенту в серпні – УНІАН), не можливо «перелицювати роботу парламенту».

«Верховної Ради в Україні немає, і колективний голос парламенту і народу не говорить», – сказав В.ЛИТВИН, підкресливши, що сьогодні в державі «кожен крутить державний штурвал у свою сторону душі, як кому заманеться». “Так далі тривати не може”, – вважає він.

Депутат також закликав парламент разом із законопроектом про престиж шахтарської праці підтримати і законопроект, внесений представниками його блоку, щодо підтримки села. Якщо ж цього не відбудеться, В.ЛИТВИН пообіцяв “закидати цю Верховну Раду” гноєм.

«Ми тоді привеземо гною сюди і закидаємо цю Верховну Раду, поки ви не схаменетесь і не приймете необхідне рішення», – сказав він.

В.ЛИТВИН також зазначив, що зараз триває поділ України. «Україну вкотре розрізають по-живому, як в питаннях внутрішнього облаштування, так і в питаннях зовнішньої політики. І кожен хоче цей поділ задіяти для себе, щоб зберегти собі електоральну підтримку», – вважає депутат.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

Прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента в зраді національних інтересів.

21 серпня прес-група СБУ повідомила, що відомство отримало від Секретаріату Президента України документи, в яких викладена інформація щодо діяльності Кабінету міністрів України на шкоду національним інтересам держави.

За словами керівника СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, матеріали, які отримала Служба безпеки від Секретаріату Президента щодо діяльності Кабінету міністрів, містять сім досить серйозних позицій у сфері національної безпеки.

“Я підтверджую отримання документів від Секретаріату Президента, в яких є інформація про діяльність Кабінету міністрів у зв’язку з тим, що така діяльність може завдавати шкоди інтересам України”, - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Сьогодні, 1 вересня, фракція БЮТ виступила з вимогою до “певних посадових осіб” вибачитися перед прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО за звинувачення у державній зраді.

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що такі звинувачення є абсурдними і не мають під собою жодних фактів. «Уряд діяв у відповідності до Конституції. Тому ми вимагаємо вибачення, а потім сідаємо за стіл і дивимося, які узгоджені, і які не узгоджені позиції», - сказав він.

А.КИСЛИНСЬКИЙ вибачитися перед прем’єром відмовився.