Балога підозрює, що БЮТ та ПР змовилися позбавити Ющенка крісла

БЮТ і Партія регіонів готують конституційний переворот, кінцева мета якого полягає у формуванні та закріпленні двопартійної системи, скасуванні посади Президента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, так глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА заявив, коментуючи дії фракцій Верховної Ради у перший день роботи парламенту.

Він вважає, що вже перші дискусії щодо порядку денного третьої сесії Верховної Ради, оприлюднені політичними силами пріоритети наочно засвідчили, що парламентська більшість не виробила єдиної, узгодженої позиції з важливих для держави внутрішньо- та зовнішньополітичних проблем, чим підтвердила існування серйозних внутрішніх протиріч у коаліції.

За словами В.БАЛОГИ, нездатність фракцій блоку «Наша Україна - Народна самооборона» і БЮТ до консолідованих дій, яка стала причиною тривалого невиконання коаліційних зобов`язань, поступово стає незворотною.

Водночас глава Секретаріату звинуватив БЮТ у відході від коаліції та взаємодії з опозиційною Партією регіонів і комуністами, яка стає все очевиднішою.

За його словами, сьогодні у Раді “відбувся ще один акт легалізації цього тріумвірату, коли були проголосовані пропозиції щодо розгляду законопроектів (про зміни до законів про Кабмін, Конституційний Суд, тимчасові слідчі комісії), які у сукупності створять підґрунтя до конституційного перевороту”.

На думку В.БАЛОГИ, такі дії посилюють кризові процеси у Верховній Раді і створюють ризики та загрози загальнодержавного масштабу.

«Сьогодні «бютівці» та «регіонали» продовжили рух до втілення своїх планів із перекроювання політичної системи та узурпації влади. Диригентами для них служать їхні ідеологи та покровителі у Москві, які хочуть взяти реванш за події 2004 року та зробити з України керовану країну, яка стане зручним інструментом досягнення геополітичних і геоекономічних інтересів Росії. Розроблений В.МЕДВЕДЧУКОМ на замовлення Ю.ТИМОШЕНКО сценарій створення кризової ситуації в Україні, як перший крок, передбачає ослаблення більшості. Ця роль відведена БЮТ, яка постійно і системно блокувала виконання коаліційної угоди. Далі - дискредитація і розвал коаліції, після чого фракції БЮТ і Партії регіонів, об`єднавшись, змінюють законодавство і піднімають прохідний бар`єр, аби на дострокових виборах забезпечити собі домінування у новому складі Ради. Одночасно комуністи на прохання Ю.ТИМОШЕНКО під надуманими приводами ініціюють початок процедури імпічменту Президента. Таким чином, під загрозою опиняється державний устрій України та її існування як незалежної країни», – вважає В.БАЛОГА.

При цьому він зазначив, що Секретаріат Президента неодноразово попереджав про активну підготовку БЮТ і ПР до втілення таких планів.

Ця взаємодія, на його думку, де-факто й означає утворення нової більшості у Верховній Раді. Всілякі посилання на те, що між цими силами немає формальної угоди про створення коаліції, не змінюють суті справи. «Зрештою, за законодавством цивільний шлюб прирівнюється до узаконеного в ЗАГСі. Тому співпрацю «бютівців» і «регіоналів» слід вже оцінювати не з позицій того, існує такий союз чи ні, а з точки зору загроз від нього для національних інтересів», – наголосив глава Секретаріату Президента.