БЮТ і ПР домовилися про кандидатури заступників Яценюка

Внесено спільний проект

БЮТ і Партія регіонів пропонують призначити народного депутата Олександра ЛАВРИНОВИЧА першим заступником голови Верховної Ради України, народного депутата Миколу ТОМЕНКА - заступником голови Верховної Ради України. БЮТ і Партія регіонів пропонують призначити народного депутата Олександра ЛАВРИНОВИЧА першим заступником голови Верховної Ради України, народного депутата Миколу ТОМЕНКА - заступником голови Верховної Ради України. Про це йдеться у проекті постанови “Про обрання першого заступника і заступника голови Верховної Ради України”, зареєстрованому сьогодні лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та лідером фракції БЮТ Іваном КИРИЛЕНКОМ. Як відомо, сьогодні ВР планує призначити заступників голови парламенту.

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