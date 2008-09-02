БЮТ і ПР домовилися про кандидатури заступників Яценюка
16:34, 02 вересня 2008Політика
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Внесено спільний проект
|Олександр Лавринович
Про це йдеться у проекті постанови “Про обрання першого заступника і заступника голови Верховної Ради України”, зареєстрованому сьогодні лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та лідером фракції БЮТ Іваном КИРИЛЕНКОМ.
Як відомо, сьогодні ВР планує призначити заступників голови парламенту.
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