Сьгодні Посольство РФ у Грузії працює останній день

Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією.

Про це повідомляє агентство «Новини-Грузія» з посиланням на Департамент преси та інформації Міністерства закордонних справ Грузії.

Зокрема, раднику-посланнику Посольства Російської Федерації в Грузії Андрію СМАГА, викликаному до МЗС Грузії у вівторок, директор Департаменту Росії в МЗС Грузії Іраклій ТОРОНДЖАДЗЕ вручив дві ноти.

Згідно з першою нотою, у зв`язку з ворожими діями РФ проти Грузії, що виявилося у військовій агресії, окупації частини країни, етнічних чистках на міжнародно визнаних територіях Грузії – в Абхазії та Цхінвальському регіоні і незаконному визнанні їх т.з. незалежності, виходячи з постанови Парламенту Грузії від 28 серпня 2008 року, Грузія припиняє дію «Протоколу про встановлення дипломатичних відносин між Республікою Грузія і Російською Федерацією» від 2 липня 1992 року.

Другою нотою МЗС Грузії повідомляє російську сторону, що на підставі 3-го пункту 2-ї статті Віденської конвенції про консульські відносини від 24 липня 1963 року, грузинська сторона зберігає консульські відносини з Російською Федерацією і консульська служба в м. Москві (консул, 2 віце-консули і технічний персонал) продовжить свою діяльність.

"З моєї точки зору, це ще одна помилка грузинської сторони, яка ніяк не сприяє врегулюванню проблеми, що існує тут", - сказав А.СМАГА журналістам після церемонії вручення ноти.

"З середи Посольство РФ у Грузії перестає функціонувати як посольство", - зазначив він, додавши, що "далі юристи обговорять, коли співробітники посольства і члени їхніх сімей мають залишити країну, вирішити всі майнові і господарські питання".