Лідер фракції НУ-НС вимагає від БЮТ залишити зал

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” закликає фракцію Блоку Юлії Тимошенко припинити участь в обговорені ряду законопроектів і провести засідання Ради коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою заявою від імені НУ-НС виступив лідер фракції В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що засідання Ради коаліції має відбуватися за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка донедавна була присутня у сесійній залі.

За словами В.КИРИЛЕНКА, сьогодні робиться все для розвалу коаліції, яка так важко створювалася. При цьому він закликав БЮТ припинити участь «в антипрезидентському шабаші».

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК залишив сесійну залу парламенту на знак протесту проти розгляду законопроектів, ухвалення яких може призвести до розвалу коаліції. Також залу залишила частина фракції НУ-НС.

А.ЯЦЕНЮК заявив, що ВР сьогодні закінчила розгляд економічних та соціальних законопроектів і почала обговорення проектів законів, що передбачають, зокрема, удосконалення процедури імпічменту Президента, перерозподіл владних повноважень, які не передбачені Конституцією, перерозподіл впливу на Конституційний Суд.