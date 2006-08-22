Томенко критикує повальне нагородження державними відзнаками

Голова Комітету з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму Микола ТОМЕНКО критикує повальне нагородження державними нагородами.

В коментарі УНІАН М.ТОМЕНКО зауважив, що список нагороджених до Дня незалежності нагадує сумні традиції попередніх років. “Якщо не змінити цей підхід, то через декілька років кожен громадянин України матиме по нагороді”, - сказав він, додавши, що нагороджувати потрібно тих людей, які мають народне визнання. М.ТОМЕНКО підкреслив, що державні нагороди мають свого роду “узаконювати популярність в суспільстві”.

За його словами, це стосується всіх сфер, і не лише футболу. “Не думаю, що потрібно нагороджувати українських мільйонерів за те, що вони фінансують футбол. Так само і тих, хто здійснює перевезення спортсменів та займається їх харчуванням”.

Голова комітету переконаний, що необхідно тотально змінювати підходи до визначення претендентів на найвищі державні відзнаки.

Як повідомляв УНІАН, З нагоди 15-ї річниці незалежності України Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначив державними нагородами 756 осіб.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО нагородив орденами та медалями футболістів та функціонерів, причетних до успішної участі збірної України в Чемпіонаті світу з футболу. Серед нагороджених – президент Федерації футболу України, член Виконкому УЄФА, член Комітету національних асоціацій ФІФА Григорій СУРКІС та народний депутат України, почесний президент акціонерного товариства «Футбольний клуб «Шахтар» Донецьк» Ринат АХМЕТОВ. Також у переліку людей, яким буде вручено медалі "За працю та звитягу", два кухарі "Динамо" (Київ), водій "Динамо" і завідувач рестораном на базі "Динамо".

М.ТОМЕНКО у березні 2005 року, обіймаючи тоді посаду віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань, пропонував переглянути процедуру присвоєння почесних звань та нагород.

М.ТОМЕНКО збирався запропонувати Президенту України на певний період призупинити присвоєння звань „народних” та „заслужених” артистів, діячів мистецтва, журналістів та державних нагород.

Він вважав за необхідне провести відкриту громадську дискусію, під час якої будуть переглянуті та зафіксовані вимоги до подань на нагородження, а також процедура присвоєння звань. М.ТОМЕНКО переконаний, що це дало б можливість зупинити той вал нагороджень, що нівелював високі державні звання, які за останній час стали не показником професіоналізму, а платою за політичну прихильність до влади.