ГПУ заарештувала скарби Пшонки, "портрет Цезаря" до списку не потрапив

Про це свідчить ухвала Печерського райсуду м.Києва від 21 червня, передають "Наші гроші".

У клопотанні зазначено, що Віктор Пшонка є підозрюваним у кримінальних правопорушеннях. З метою відшкодування цієї шкоди прокуратурою заявлено позови на суму 40 млн грн.

У березні 2014 року на до Національного Художнього музею передано цінності, виявлені у будинку Пшонки у селі Гореничі, вул. Стрілецька, 5а.

Суд задовольнив позов прокурора ГПУ Іллюка Д.Ф. і заборонив розпоряджатися чи будь-яким чином використовувати це майно.

Інформація про те, що це майно раніше арештовувалося у судовому реєстрі, відсутня. У 2014 році у будинку Пшонки було виявлено також багато яєць фаберже, які, за оцінками експертів, можуть бути сучасними копіями, а також картини, де колишній генпрокурор зображений Цезарем. Втім, як видно зі списку (наведеному нижче - Ред.) ці речі до Національного художнього музею не потрапили.

Так само ухвалою 21 червня Печерський суд арештував цінності, виявлені у мисливському будиночку Віктора Януковича в Сухолуччі.

У Національному музеї також зберігається значно більша колекція цінностей втікача Януковича, виявлена у Межигір’ї. Ці картини, книги, посуд, зброю та ін. суд арештував у липні минулого року.

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Список майна Пшонки, що перебуває у Національному художньому музеї України:

Ікона «Святий Георгій», виготовлена в ХХІ сторіччі;

Ікона «Богородиця з немовлям», виготовлена наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіччя;

Картина «Коні», виконана на металі в техніці емаль з зображенням двох коней;

Ваза декоративна із зображенням сцен з римської міфології – Медеї та вершника;

Годинник в дерев’яному корпусі з скляними дверцями, виготовлений наприкінці ХІХ сторіччя;

Ікона «Отець Саваоф», виготовлена наприкінці ХІХ сторіччя в Україні;

Сувенір Товариства мисливців та рибалок «Звірі»;

Сувенір «Орел», виготовлений з напівпрозорого пластику;

Сувенір «Ріг», виготовлений з металу окрашеного зеленою емаллю;

Картина невідомого автора (копія картини автора Ржевської А.Л. 1861-1934 років) «Весела хвилина»);

Ікона «Свята Варвара», виготовлена наприкінці ХІХ сторіччя в Росії;

Сувенір «Грифон з перлиною»;

Набір монет (у кількості 65 штук);

Книга «Тріодь цвітна», видана в 1604 році в м. Москві;

Факсимільне видання книги «Адміністративна юстиція в Росії», виготовлена на початку ХХІ сторіччя;

Книга «Євангеліє напрестольне» надрукована в Синодальної типографії в м. Москви в 1862 році;

Книга «Твір Іоанна Златоуста», виготовлена на початку ХІХ сторіччя в типографії Почаївської лаври;

Ікона «Святий Микола Чудотворець», виготовлена наприкінці ХІХ сторіччя в Україні;

Картина автора В. Васнеева «Захід сонця», виконана в 2005 році;

Плакетка «Поклоніння волхвів», виготовлена в 2005 році;

Набір бокалів (6 одиниць) виготовлених з нефриту в ХХІ сторіччі;

Ікона «Христос Вседержитель», виготовлена в 1875 році;

Сувенір «Квіти» з написом «Милой моей женщине от А.Л.»;

Книга «Євангеліон», видана Ставропігійським братством в 1722 році у м. Львів;

Книга «Молітвослов» (Наставлення), видана в 1776 році у м. Москва,