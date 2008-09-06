Богатирьова про БЮТ, Партію регіонів, Ющенка і маніпуляції ззовні

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що коаліція Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів не має перспективи.

Про це вона повідомила в ефірі “5 каналу”.

«Що стосується любові, яку ми зараз спостерігаємо між БЮТ та Партією регіонів…, то ми з сумом можемо констатувати, що те, що обіцяли ці дві політичні сили своїм виборцям, вони не збираються виконувати», – сказала Р.БОГАТИРЬОВА. Вона зазначила, що метою такого союзу є створити і поділити владу на двох, а для цього змінити законодавство, в т.ч. Конституцію. Секретар РНБО додала, що «такою коаліцією зовні зараз чудово маніпулюють гравці геополітичного простору».

Р.БОГАТИРЬОВА сказала, що однією з цілей коаліції БЮТ та ПР є послабити позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА і показати, що союз БЮТ і Партії регіонів – це непереможний союз для Президента. Ще одна мета, на її думку, – змінити виборчу систему, перетворити її на «двопартійну», підвищити виборчий бар’єр і почати змагатись між собою – «хто виграє, той отримає повну владу». Крім цього, Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що метою такої коаліції є зупинити інтеграційні, стратегічні ініціативи Президента.

Разом з тим секретар РНБО заявила, що «більшість виборців мандату такого БЮТ і Партії регіонів не давали, вони не підтримують таку коаліцію». «Тому перспектив така коаліція не має, нехай задумаються, з чим йшли на вибори й з чим далі йти», – сказала Р.БОГАТИРЬОВА.