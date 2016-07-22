Кабмін призначив волонтера Супрун заступником міністра охорони здоров'я
Кабінет міністрів України призначив волонтера Уляну Супрун на посаду заступника міністра охорони здоров'я.
Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Вітаю Уляну Супрун із призначенням на посаду заступника міністра охорони здоров’я", - зазначив глава уряду.
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Як повідомляв УНІАН, 12 липня президент України Петро Порошенко провів зустріч з лікарем, волонтером, директором гуманітарних ініціатив Світового конгресу українців Уляною Супрун, яка ще рік тому отримала українське громадянство, та запропонував їй працювати над покращенням системи охорони здоров’я у Міністерстві охорони здоров’я.
Глава держави попросив Супрун за короткий термін спільними зусиллями разом з урядом та Верховною Радою підготувати пропозиції та винести їх на розгляд суспільства.