Кабмін призначив волонтера Супрун заступником міністра охорони здоров'я

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Вітаю Уляну Супрун із призначенням на посаду заступника міністра охорони здоров’я", - зазначив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня президент України Петро Порошенко провів зустріч з лікарем, волонтером, директором гуманітарних ініціатив Світового конгресу українців Уляною Супрун, яка ще рік тому отримала українське громадянство, та запропонував їй працювати над покращенням системи охорони здоров’я у Міністерстві охорони здоров’я.

Глава держави попросив Супрун за короткий термін спільними зусиллями разом з урядом та Верховною Радою підготувати пропозиції та винести їх на розгляд суспільства.