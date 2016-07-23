Україна стоїть пліч-о-пліч з Німеччиною - Порошенко
01:48, 23 липня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко висловив підтримку сім'ям загиблих під час стрілянини в Мюнхені.
REUTERS
Про це йдеться на сторінці президента України в Twitter.
«Україна стоїть пліч-о-пліч з Німеччиною. Нульова терпимість до насильства і атак на демократію і єдність», - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася в торговому центрі Olympic. Відомо про 9 загиблих. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.
У місті оголошено надзвичайний стан, проходить спецоперація.
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