Україна стоїть пліч-о-пліч з Німеччиною - Порошенко

Про це йдеться на сторінці президента України в Twitter.

«Україна стоїть пліч-о-пліч з Німеччиною. Нульова терпимість до насильства і атак на демократію і єдність», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася в торговому центрі Olympic. Відомо про 9 загиблих. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.

У місті оголошено надзвичайний стан, проходить спецоперація.