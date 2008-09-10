Європейська Хартія малого бізнесу - ще один шлях до ЄС
07:19, 10 вересня 2008Політика
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Ющенку запропонували й цю можливість
Європейський Союз обговорив з Україною можливість приєднання до Європейської Хартії малого підприємництва.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у фінальній заяві, схваленій учора на саміті Україна-ЄС у Парижі «Поглиблення співпраці ЄС – Україна».
«Сторони обговорили можливе майбутнє приєднання України до Європейської Хартії малого підприємництва, яка спрямована на покращення бізнес-клімату для малого і середнього бізнесу та сприяє його створенню і зростанню», зазначається в документі.
На переконання лідерів України та ЄС, застосування Хартії може бути успішним засобом для структурування політики в галузі малого і середнього бізнесу, обміну кращою практикою та моніторингу прогресу.
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