Великий адронний коллайдер запустили: кінця світу не сталося

На новому найбільшому в світі прискорювачі елементарних частинок, який створений Європейською організацією ядерних досліджень (CERN) поблизу Женеви, в середу проходять перші пробні експерименти. Поки це тільки перевірка установки, сам експеримент відбудеться 21 жовтня.

Великий адронний коллайдер - прискорювач протонів, побудований на території Швейцарії і Франції, не має аналогів в світі. Ця кільцева конструкція протяжністю 27 км споруджена на 100-метровій глибині. У ній за допомогою 120 могутніх електромагнітів передбачається розігнати до близької до світлової швидкості (99,9%) зустрічні пучки протонів.

Тисячі датчиків фіксуватимуть моменти зіткнення, що дозволить дослідникам глибше проникнути в таємниці матерії. Знадобилося 10 мільярдів доларів і майже 20 років, щоб на межі двох держав - Франції і Швейцарії виріс найбільший з тих, що існують сьогодні в світі прискорювачів елементарних частинок або адроннний коллайдер.

Учені CERN вважають, що експеримент дозволить в мініатюрі відтворити "Великий вибух", який 13,7 мільярдів років назад поклав початок Всесвіту.

Крім того, фахівці розраховують одержати нові дані про процеси перетворення матерії в енергію, а також сподіваються, що експеримент допоможе розгадати загадки антиматерії і взаємозв`язку простору і часу.

Підготовка до експериментів викликала великий резонанс і неоднозначну реакцію в світі. Зокрема, наприкінцісерпня група європейських учених направила скаргу до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, стверджуючи, що "експерименти можуть викликати появу мікроскопічних "чорних дірок", що приведе до глобального катаклізму". Але суд відмовився від розгляду цього звернення, вважаючи його необгрунтованим.

Фахівці CERN переконані, що експерименти на новому прискорювачі абсолютно безпечні, про що напередодні пробного запуску знов заявив офіційний представник організації Джеймс Джіллі.

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