У Харкові бояться, що Добкін з Кернесом сховаються під крилом Тимошенко

Фракція БЮТ у Харківській міській раді заявляє про неможливість міжпартійного діалогу з «регіоналами», поки мером міста є Михайло ДОБКІН, а секретарем Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС.

Про це сказано в заяві фракції БЮТ Харківської міськради, переданій агентству УНІАН.

У заяві фракція БЮТ, зокрема, розцінює публічні висловлювання харківської міської влади на підтримку створення коаліції між БЮТ і Партією регіонів як «незграбну спробу уникнути відповідальності та сховатися від парламентського розслідування за новим форматом політичної коаліції».

«Вважаємо таку поведінку мера Харкова М.ДОБКІНА негідною і такою, що не має перспективи. БЮТ у місті Харкові ніколи не піде на компроміс з М.ДОБКІНИМ і секретарем міськради Г.КЕРНЕСОМ. Поки ці особи займають керівні посади в місті та є членами Партії регіонів, конструктивний діалог між нами на міжпартійному, міжособовому та політичному рівні неможливий!», - сказано в заяві.

Депутати харківського БЮТ вимагають від міської влади перестати ухилятися від співпраці з Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради з розслідування їхньої діяльності; взяти участь у наступному засіданні комісії; почати процедуру відставки Г.КЕРНЕСА з посади; вжити рішучих заходів для очищення органів місцевого самоврядування від криміналітету та корупціонерів.

Фракція БЮТ у Харківській міській раді вважає, що «в умовах очевидного політичного та морального банкрутства керівників Харківської мерії та Харківської міськради, саме депутатський корпус Харківської міськради має стати тією стабілізувальною силою, яка стримає Харків від наростання соціально-економічних криз і остаточного розвалу системи управління процесами в місті».