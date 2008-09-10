Тимошенко завтра до ГПУ піде, але з однією думкою...

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір завтра, 11 вересня, прийти до Генеральної прокуратури України для надання свідчень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я - законослухняний громадянин, і якщо мені прийшла повістка з Генпрокуратури, я, безперечно, піду. Якщо Президенту України приємно, аби я щоранку ходила до Генеральної прокуратури, і при цьому мені гарантуватимуть збереження демократичної коаліції – ну, що ж, я починатиму кожний ранок з походу до Генпрокуратури. Але піду тільки з однією думкою – що маразм, на жаль, міцнішає», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що одержала повістку з Генеральної прокуратури на 11 вересня.

«На сьогодні через ці дії (звернення СБУ до Генпрокуратури за фактами про національну зраду прем`єр-міністра) відкрито всі оперативно розшукові справи проти керівника мого секретаріату, проти керівника моєї служби, проти прем`єр-міністра, проти великої кількості людей, які працюють в уряді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим Генпрокуратура того ж дня повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО викликається до Генпрокуратури 11 вересня на 10.00 винятково як свідок у справі про отруєння кандидата в Президенти України Віктора ЮЩЕНКА.

Також 10 вересня заступник генерального прокурора Тетяна КОРНЯКОВА заявила, що ГПУ не порушувала кримінальної справи проти прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за фактом національної зради.