У НУ-НС кажуть, що Кабмін приймає лобістські постанови під грифом "таємно"

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) Михайло ПОЛЯНЧИЧ стверджує, що уряд приймає "закриті" постанови з метою прикрити дерибан державних коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії “Єдиний Центр”.

Зокрема, він переконаний, що, з перших днів своєї роботи уряд Юлії ТИМОШЕНКО приймав постанови, в яких лобіювалися інтереси наближених до БЮТ бізнес-структур.

За його словами, “значна частина цих рішень уряду схована від суспільства під грифом "таємно".

Так, відповідно до однієї із "закритих" урядових постанов, Держрезерв поставив на внутрішній ринок близько 500 найменувань товарів, серед яких, наприклад, авіабензин, рідкісні метали та інші товари, які не мають жодного відношення до масового споживача”, сказав депутат.

За його словами, вся ця продукція на суму близько 1 млрд. грн. була надана для реалізації контрольованій представниками БЮТ структурі "Укрресурссировина" за заниженими на 40% цінами, а до споживача ці товари потрапили уже за завищеними на 40% цінами. “Нескладні підрахунки підказують, що чистий прибуток від такої операції становив близько 800 млн. грн.”, - стверджує М.ПОЛЯНЧИЧ.

Він також розповів, зо ще однією постановою уряду була реалізована схема ввезення в Україну іноземного м’яса сумнівної якості та походження.

“В цьому разі прибуток від оборудки становив близько 120 млн. грн.”, - запевнив він додавши: “За такою ж схемою відбувався розподіл квот на експорт олії. Так структура, наближена до народного депутата від БЮТ Андрія ВЕРЕВСЬКОГО, отримала більше 2/3 квоти на експорт олії, 130 з 180 тис. тон.”

“Ці гроші, фактично відібрані в держави і суспільства, осіли в приватних або партійних кишенях ділків з БЮТ”, - наголосив він.