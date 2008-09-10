Черкаський губернатор: провід БЮТ дав вказівку дискредитувати Ющенка

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр ЧЕРЕВКО засуджує дії членів центрального апарату Блоку Юлії Тимошенко, які дають вказівки проводити сесії обласних та районних рад для дискредитації політики Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Черкасах, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

За словами О.ЧЕРЕВКА, центральним апаратом БЮТ розіслано “інструкції” та “завдання” осередкам партії на місцях. Ці документи, сказав губернатор, "далекі від демократичних ідеалів суспільства", тому він закликав громадськість Черкащини, і в тому числі членів фракції БЮТ у обласній раді, із закликом не підігрувати політичним лідерам, а захищати інтереси виборців.

„Проголошуючи політику агресії, треба запитати на це дозволу у виборців, - зазначив губернатор. - Черкащина - острівець стабільності в державі, і наша область не відступить від демократичного вибору, проголошеного Президентом України, основою якого є незалежність, недоторканість, територіальна цілісність держави, курс на євроінтеграцію та колективну безпеку”.

За даними ОДА, сьогодні О.ЧЕРЕВКО також взяв участь у позачерговій сесії облради, на розгляд якої було винесено питання “Про звернення депутатів Черкаської облради до Президента України В.ЮЩЕНКА”, ініційоване депутатами фракції БЮТ. Водночас депутати не проголосували за порядок денний, і сесію було оголошено закритою.

Як повідомлялося, за даними газети «Экономические известия» (№ 159 від 10 вересня 2008 року), у БЮТ планують провести з 9 до 13 вересня позачергові сесії місцевих рад, на яких буде прийнято відкриті звернення до Президента Віктора ЮЩЕНКА. У центральному штабі готовий зразок такого звернення. «Ми рішуче засуджуємо Ваші спроби уникнути відповідальності за розвал коаліції та звалити всю провину на інших людей або якісь голі фантазії на зразок «руки Кремля». Загалом, пане Президенте, ми стверджуємо, що Ваша засліпленість боротьбою за персональну владу та концентрація всіх зусиль на наступних президентських виборах почала загрожувати національній безпеці України », - наголошено у зверненні.