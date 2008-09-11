Тимошенко прийшла в Генпрокуратуру

Сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прийшла за викликом до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури для надання показів у кримінальній справі про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО з’явилася біля входу до вказаного підрозділу Генпрокуратури рівно о 10.00.

Коментуючи свій виклик до слідчого, вона сказала: «Коли одну людину, яку Президент вважає своїм конкурентом на виборах, одночасно звинувачують у національній зраді, шпіонажі на Кремль, а зараз ще викликає Віктор Андрійович ЮЩЕНКО мене в прокуратуру щодо його власного отруєння, я думаю, що це вже «ноу комент», тобто без коментарів. І так все ясно. Але я, як законослухняна людина, безумовно, прийшла у Генеральну прокуратуру».

Відповідаючи на питання журналістів, чи знає вона щось стосовно справи про отруєння В.ЮЩЕНКА, чого ще не знає слідство, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Ви знаєте, я думаю, що було б дуже доцільно зараз, щоб Генеральна прокуратура, якщо вона дійсно хоче з’ясувати правду, то потрібно було б звернутися до Президента України і звернутися до найкращої європейської лабораторії, залучити експертів з усіх країн, які мають такі самі лабораторії, щоб дійсно публічно зробити аналіз, довести все, а після того людей на допити тягати».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на допит у цій справі її запрошують вже вдруге. При цьому прем’єр зауважила, що їй «дуже шкода, що сьогодні політизуються всі речі, в тому числі й здоров’я Президента».