Тимошенко "похвалилася" повісткою і пішла на допит (фото)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прийшла за викликом до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури для надання показів у кримінальній справі про отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО з’явилася біля входу до вказаного підрозділу Генпрокуратури рівно о 10.00.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на допит у цій справі її запрошують вже вдруге. При цьому прем’єр зауважила, що їй «дуже шкода, що сьогодні політизуються всі речі, в тому числі й здоров’я Президента».

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