Штайнмайєр: перемога Трампа на виборах внесе плутанину в трансатлантичні відносини

08:54, 28 липня 2016
Світ
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Перемога мільярдера Дональда Трампа на виборах президента США внесе значну неясність в трансатлантичні відносини.

Reuters

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. Німецький дипломат висловив стурбованість висуненням кандидатури Трампа на пост президента США від Республіканської партії. "Мене дуже турбує, що кандидат у президенти Трамп кинув виклик всій політичній еліті, всупереч тому, що і сам до неї належить, і саме за це отримав підтримку", - заявив глава МЗС Німеччини в інтерв'ю німецькому виданню Passauer Neue Presse, передає dw.com.

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За словами Штайнмаєра, картина, яку змальовує Трамп - гротескна. Мільярдер зображує США в кільці внутрішніх і зовнішніх ворогів, практично окупованою територією. У той же час він закликає країну триматися в стороні від світових конфліктів. "Як одне поєднується з іншим, я пояснити не можу", - заявив немецеий міністр. Перемога Трампа внесе багато неясності в майбутнє трансатлантичних відносин, впевнений Франк-Вальтер Штайнмайєр.

Нагадаємо, президентські вибори в США пройдуть 8 листопада 2016 року. Кандидатом від Демократичної партії стала Гіларі Клінтон. Від Республіканської партії за президентський пост буде боротися мільярдер Дональд Трамп.

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