В ГПУ повідомили, де судитимуть Єфремова

Про це у Facebook написала прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган.

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"Суд по обранню міри запобіжного заходу Олександру Єфремову відбудеться сьогодні о 13.45 у приміщенні Печерського суду по Хресному провулку (колишня вул. Гайцана). Суддя - Карабань. Прокурор по справі - А.Андрєєв", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

\Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

Генпрокуратура буде клопотати у суді про арешт Єфремова терміном на 2 місяці. За словами Луценка, інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як запобіжного заходу.