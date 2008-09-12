Гриценко: є тільки шаманські танці і ультиматуми, хто до кого має приповзти

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оброни Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що учасники коаліції не ведуть серйозних переговорів щодо її збереження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Комітету Верховної Ради, А.ГРИЦЕНКО вважає, що для відновлення коаліції не робиться нічого конкретного.

«Є ритуальні, як у шаманів, танці з боку Президента та з боку прем‘єр-міністра. Заклики, заклинання, але вони скоріше у формі ультиматумів – хто до кого має приповзти на колінах. Але жодних серйозних переговорів, консультацій між учасниками коаліції не проводиться», - сказав депутат.

«Шанси на відновлення демократичної коаліції мізерні, і вони стрімко наближаються до нуля», – додав він.

При цьому А.ГРИЦЕНКО зазначив, що лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ не спілкуються взагалі, “тільки листами або через засоби масової інформації”, а “партійні бійці” поїхали в регіони поширювати на всю країну конфлікт, який виник між можновладцями у Києві.

«Це небезпечна тенденція – перекладати свою політичну безвідповідальність на плечі людей та влаштовувати майдани в регіонах», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

Він також підкреслив, що у цій ситуації В.ЮЩЕНКО досі не зробив заяву, що за жодних обставин не буде застосовано силу для вирішення політичного конфлікту.