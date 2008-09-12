Яценюк нагадав, що «до виборів 1,5 року – якщо ці вибори взагалі будуть»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на сьогодні мають рівні шанси на президентське крісло.

Про це він сказав у ексклюзивному інтерв`ю всеукраїнському тижневику «Профиль».

«Сьогодні в усіх трьох практично рівні шанси», – сказав спікер. При цьому він додав, що “до виборів півтора роки – якщо ці вибори взагалі будуть».

«Стартові майданчики різні й складні. Але шанси на 2010-й практично рівні, все залежить від того, як вони побудують роботу», – зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він також звернув увагу на мінливість електоральних симпатій українців. «Українці за два дні можуть поміняти свою думку, повірте мені», – сказав голова ВР.