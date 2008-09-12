Яценюк не зможе "влитися" до Нашої України

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає, що на майбутні вибори до парламенту він піде з новою політичною силою.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв`ю всеукраїнському тижневику «Профиль».

«Інкорпоруватися до «Нашої України» у мене не вийде», - сказав спікер. Він пояснив це тим, що «у них (йдеться про партію «Народний союз Наша Україна») свій світ», оскільки «це партія зі своєю історією, зі своїми людьми».

При цьому А.ЯЦЕНЮК повідомив, що було кілька спроб «влити» його до «Нашої України». «Але ці спроби дістали жорстке протистояння самих «нашоукраїнців»… І я це вітаю», - сказав він.

Тому, за словами А.ЯЦЕНЮКА, він не може розглядати себе як члена НУ, «при всій пошані до цієї партії».

А.ЯЦЕНЮК також констатував, що в Україні є частина виборців, які не визначилися, за кого віддати свій голос, і ті, хто відійшов від тих або інших партій. Тому, вважає спікер, «з`явиться щось нове – але не за бажанням когось з політиків, а тому, що в цьому є соціальний запит».

Крім того, А.ЯЦЕНЮК не виключив, що може створити партію спільно з секретарем Ради національної безпеки і оборони Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

«Дуже цікава ідея, я візьму її на озброєння», – сказав він, відповідаючи на питання про таку можливість.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня газета «Коммерсантъ-Украина» з посиланням на власні джерела повідомила, що А.ЯЦЕНЮК, який був третім у виборчому списку блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на виборах 2007 року, останній тиждень провів в активних переговорах про своє політичне майбутнє.

Зараз, за даними видання, він категорично відмовляється входити до складу «Нашої України» і серйозно замислився щодо створення власного політичного проекту. За інформацією, що є у газети, А.ЯЦЕНЮК вже розмовляв з бізнесменом і народним депутатом Рінатом АХМЕТОВИМ (фракція Партії регіонів), який підтвердив свою готовність підтримати як фінансово, так і інформаційне створення спікером своєї партії. При цьому Р.АХМЕТОВ нібито висунув одну умову: другою людиною в партії має стати секретар Ради національної безпеки і оборони Р.БОГАТИРЬОВА, яку нещодавно було виключено з лав Партії регіонів.

Того ж дня сам А.ЯЦЕНЮК не виключив можливості створення власного політичного проекту.

За його словами, на сьогоднішній день в Україні існують за великим рахунком не партії, а «політичні клуби з харизматичними лідерами».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що у разі створення політичного проекту, до нього потрібно застосовувати світові і європейські стандарти. За його словами, на такий проект «в першу чергу має бути суспільний запит», тобто, його мають підтримувати люди. «Якщо тебе не підтримують люди, то тобі нічого пертися в політику», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.