БЮТ вважає, що зараз усі грають козирними картами

Блок Юлії Тимошенко не веде переговорів про створення нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, на сьогодні фракція БЮТ «в переговорному процесі не перебуває».

Він підкреслив, що переговори розпочнуться в тому випадку, коли в парламенті буде оголошено про припинення діяльності нинішньої коаліції.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що на сьогодні є багато побажань, які висловлюють окремі депутати фракції, і одним з таких бажань є створення коаліції у складі БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина. За його словами, «це цілком можливий варіант, як один із варіантів».

І.КИРИЛЕНКО додав, що на сьогодні всі 5 фракцій парламенту «мають однакові стартові можливості». За його словами, нині кожен «голос на вагу з золотом», «кожна фракція має сьогодні козирну карту», в переговорному процесі щодо створення коаліції.

І.КИРИЛЕНКО також повідомив, що сьогодні о 18.30 відбудуться збори фракції БЮТ, на яких обговорюватиметься питання щодо існування коаліції та щодо подальших дій фракції.

Він підкреслив, що в разі оголошення завтра в парламенті про припинення діяльності коаліції між БЮТ та НУ-НС, фракція БЮТ висловить свою позицію в ситуації, що склалася.