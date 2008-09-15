Депутат БЮТ: Ющенко відмовляється спілкуватися з Тимошенко

Фракція БЮТ не збирається припиняти конструктивну роботу у Верховній Раді, незважаючи на те, чи припинить демократична коаліція своє існування.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН після завершення засідання фракції БЮТ повідомив народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, під час засідання була обговорена існуюча політична ситуація в країні та можливі виходи з неї.

Він наголосив, що якщо коаліція завтра припинить свою діяльність, то буде “констатований той факт, Президент домігся того, чого бажав”.

Відповідаючи на запитання, чи має намір БЮТ використати останні декілька годин для того, аби провести переговори з блоком “Наша Україна – Народна самооборона” щодо збереження коаліції, В.ПИСАРЕНКО зазначив, що це “все одно, що вести діалог з ліхтарним стовпом”.

“Президент останнім часом категорично відмовляється спілкуватися з прем’єр-міністром, тому давайте її пошкодуємо, нехай вона займається державними справами”, - сказав депутат.

При цьому він запевнив, що БЮТ і надалі наполягатиме на ухваленні низки важливих законопроектів та буде “шукати політичні сили, які відстоюють ті ж самі позиції”.