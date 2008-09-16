БЮТ розжився на таємний циркуляр Нашої України

Фракція Блоку Юлії Тимошенко вважає, що вона не винна у розпаді коаліції, оскільки не ухвалювала відповідного рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання ВР заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зауважив, що 9 місяців існування коаліції для фракції БЮТ були нелегкими. «Особливо для уряду і його лідера – жінки, яку цькували і знищували майже щодня», - зазначив він.

Також І.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція БЮТ до останнього виступала за збереження коаліції. «І ви всі свідки – не ми покинули коаліцію. І Бог суддя тим, хто знищував її з першого дня існування», - сказав депутат.

При цьому лідер фракції БЮТ продемонстрував циркуляр блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, який був направлений партійним організаціям у регіонах, де чітко зазначалося, що збереження коаліції не є принциповим, а головним завданням є дострокові вибори.