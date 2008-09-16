Черномирдін: чого до цих рук прокремлівських причепилися?

Посол Росії в Україні Віктор Черномирдін називає спекуляціями чутки про те, що можлива коаліція БЮТ і Партії регіонів стане "прокремлівською". Таку думку він висловив на прес-конференції у вівторок в Києві.

"Зараз будь-який привід - відразу прокремлівська рука. І чого до цих рук причепилися? Ніякі ми руки нікуди не протягуємо, протягуємо тільки для допомоги", - сказав Черномирдін.

За його словами, всі ці чутки виникають "від слабкості і невеликого розуму деяких українських політиків". На думку посла, український народ сам проаналізує і зробить висновки з приводу причин розпаду демократичної коаліції у Верховній Раді.

На переконання російського посла, Україні і Росію зараз більше слід турбуватися про торговельно-економічну співпрацю. "Ми за нормальні, прагматичні відносини з Україною", - сказав Черномирдін.

Віктор Черномирдін поки не підтверджує інформації про заборону в`їзду до Росії деяким українським політикам і бізнесменам. Раніше в ЗМІ з`явилася інформація про те, що деякі українські політики і бізнесмени не зможуть в`їхати до Росії після того, як власті України заборонили в`їзд в країну деяким російським політикам і депутатам Держдуми.

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