Тимошенко сьогодні не знайшла часу для слідчих ГПУ

Виклик прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до Генеральної прокуратури України, який планувався на сьогодні, перенесено на четвер, 18 вересня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА.

«Домовилися, що виклик до Генпрокуратури буде перенесено на четвер», - сказала М.СОРОКА.

Сьогодні вранці прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО брала участь в українсько-чеських міжурядових переговорах на рівні глав урядів, а в другій половині дня вона представляла громадськості проект державного бюджету на 2009 рік.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Ю.ТИМОШЕНКО 5 годин давала слідчим Головного управління в особливо важливих справах Генпрокуратури свідчення у справі про отруєння у вересні 2004 року на той час кандидата в президенти Віктора ЮЩЕНКА.