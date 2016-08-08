Напад Росії на Грузію був прологом до війни проти України - Порошенко

Про це йдеться у розміщеній на його сторінці у Facebook заяві.

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«Те, що вісім років тому бачили лише найбільш прозорливі, сьогодні очевидно всім: напад Росії на Грузію був прологом російської війни проти України. Політика умиротворення агресора збанкрутувала ще 2008 року. Більше того, вона лише розпалила апетити Кремля. Тоді спільними зусиллями трансатлантична спільнота ще могла локалізувати хижого ведмедя у його барлозі. То був повчальний урок історії, вчасно не засвоєний», - наголосив Порошенко.

«Україна сьогодні мужньо тримає оборону на східному кордоні Європи. Суворі випробування посилили відчуття дружби та солідарності між українським та грузинським народами. Ми, як ніхто інший, щиро й послідовно підтримуємо відновлення територіальної цілісності Грузії. І ясно, що ніколи не визнаємо російських маріонеткових режимів у Абхазії та Південній Осетії», - запевнив президент.

Як повідомляв УНІАН в ніч з 7 на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру визнають ці регіони територією Грузії, окупованими Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинуло понад 400 осіб, понад 2 тисячі були поранені.