За добу в зоні АТО поранені 11 військових

13:09, 08 серпня 2016
Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО 11 українських військових зазнали поранень.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Однак 11 наших бійців були поранені», - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу штаб АТО зафіксував 61 обстріл з боку російських окупаційних військ.

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