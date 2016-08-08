За добу в зоні АТО поранені 11 військових
13:09, 08 серпня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО 11 українських військових зазнали поранень.
За добу через бойові дії поранено 11 українських військових / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Однак 11 наших бійців були поранені», - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу штаб АТО зафіксував 61 обстріл з боку російських окупаційних військ.
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