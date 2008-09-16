Партія Регіонів: Янукович має бути прем'єром

Відповідаючи на запитання, які перспективи формування коаліції за участю фракції Партії регіонів і БЮТ, депутат фракції Партії регіонів Сергій Льовочкін сказав, що зараз можливе все. «Важливо розуміти, що головне ні з ким, а навіщо... На будь-яку коаліцію Партія регіонів піде лише за умови реальних перспектив виконання нашої передвиборної програми, наших зобов`язань перед виборцями», - сказав депутат.

За його словами, не буває так, щоб велика фракція приєднувалася до меншої, повідомляє Главред з посиланням на прес-службу Партії регіонів.

"Навіть коаліційна угода БЮТ і НУ-НС передбачала, що посада прем`єр-міністра, яка є головною в коаліції, відходить до фракції, яка набрала більшу кількість голосів на виборах. Сьогодні - це Партія регіонів. Тому логічним було б, щоб прем`єр-міністром став саме лідер Партії регіонів", - вважає Льовочкін.