Луценко підставив своє міністерство остаточно

Колегія суддів палати з цивільних справ Апеляційного суду Києва не задовольнила скаргу міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА на постанову Печерського районного суду столиці, який визнав такими, що не відповідають дійсності, висловлювання міністра на адресу народного депутата Євгена КУШНАРЬОВА у телепередачі «Свобода слова», яка вийшла в ефір у березні 2006 року на телеканалі ICTV.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову сьогодні оголосила колегія суддів палати з цивільних справ Апеляційного суду Києва.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Печерський районний суд міста Києва визнав такими, що не відповідають дійсності, звинувачення Ю.ЛУЦЕНКА на адресу Є.КУШНАРЬОВА у зловживаннях службовим становищем під час перебування останнього на посаді голови Харківської обласної державної адміністрації, які пролунали з вуст міністра третього березня у ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Цивільний позов Є.КУШНАРЬОВА та його сина Андрія про захист честі, гідності та ділової репутації задоволено частково, оскільки позивачі подавали позов як до Ю.ЛУЦЕНКА, так і до Міністерства внутрішніх справ у цілому, а суд задовольнив їхній позов лише в частині щодо МВС, тобто зобов’язав міністерство спростувати протягом місяця у такий самий спосіб оприлюднену Ю.ЛУЦЕНКОМ інформацію в передачі «Свобода слова» та вибачитися перед Є.КУШНАРЬОВИМ, а також стягнути з МВС як компенсацію за завдану моральну шкоду 1 грн., і виплатити позивачеві кошти, які він витратив на судовий процес.