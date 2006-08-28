Мороз хоче змінити людину кардинально

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ переконаний, що в найближчі три роки політична ситуація в країні розвиватиметься спокійно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав, виступаючи на серпневій конференції керівників навчальних закладів Київської області, що проходить у Білій Церкві.

О.МОРОЗ підкреслив, що українська влада має можливість принаймні 3,5 року попрацювати в спокійній політичній обстановці. За його словами, цей час необхідно використати для вирішення нагальних проблем суспільства. Він підкреслив, що необхідно забезпечити системні позитивні зміни в житті людей.

У зв’язку з чим О.МОРОЗ висловився за перебудову роботи влади в цілому. «А оскільки ми працюємо в статусі парламентсько-президентської форми управління, потрібно законодавчо закріпити напрямки діяльності влади в економіці, енергетиці… тощо, оскільки це є основа соціальної сфери», - сказав голова ВР.

О.МОРОЗ висловив переконання, що в цьому році буде завершено другий етап політичної реформи, що дасть змогу суттєво підвищити роль місцевого самоврядування. «Ми повинні змінити не просто систему влади, а змінити людину, яка б сама собі формувала владу і не куплялась за 20 гривень», - сказав О.МОРОЗ, додавши, що необхідно зробити так, щоб кожна людина усвідомлювала свою роль і значення у процесі формування влади.

Крім того, в ході свого виступу О.МОРОЗ висловився за проведення економічних реформ, серед іншого він назвав цінову реформу та реформу заробітної плати. «Масштаби цін і зарплати необхідно перебудувати», - сказав О.МОРОЗ, підкресливши, що кожна людина повинна мати достойну зарплатню і мати можливість купити необхідні товари.

О.МОРОЗ висловив готовність коаліції та нового уряду діяти узгоджено для покращання життя людей.